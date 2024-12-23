المطران سويف في صبحية ميلادية للمسنين: الله ربط اكتمال محبتنا له بمحبة أخينا الإنسان

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أقامت لجنة راعوية المرأة قطاع الزاوية - الوسط، في قاعة الشيخ بطرس الخوري في بلدة كرم سدة في قضاء زغرتا، صبحية ميلادية للمسنين برعاية رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف في حضور كاهن الرعية الخوري سليم مناع، رئيسة مؤسسة مار انطون الاجتماعية الاخت ماتيلد ساسين، المنسقة العامة للجنة المرأة في ابرشية طرابلس المارونية الدكتورة كتر اسطفان الياس، ومنسقة اللجنة في القطاع تونيا فرنجيه، ومنسقة لجنة المرأة في الرعية لور البايع، والمسنين المحتفى بهم.كانت كلمة للمطران سويف استهلّها بتمجيد الرب مع الملائكة في يوم ولادته: "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر"، ما يعني ان الرب كشف عن محبّته لنا بشكل نهائي، هو الذي كان دائماً يفيض بمحبته على الإنسان التي بدأت يوم ولادته و إكتملت بالقيامة".اضاف: "ان الانسان مدعوّ أيضاً أن يعيش ويختبر بقلبه محبة الله عندما يُبادل الله بالحب ذاته، إذ لا يمكن أن يحبني إنسان و لا أُبادله الحب، ولكن الله ربط إكتمال محبتنا له، بمحبة أخينا الإنسان، و هذا الإرتباط، لا يمكننا أن نُفكّكه عن بعضه، لاننا من خلاله نرى وجه الله".ختم: " في تكريم كبارنا، نقول لكم ما زلتم شباباً مع الرب يسوع، و بالروح القدس الذي فينا، و بالقلب والإرادة والعطاء والانفتاح". شاكراً للجنة المرأة في الأبرشية والقطاع لفتتها.