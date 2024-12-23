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لبنان

عقب اشكال الامس.. كيف يبدو الوضع في عين الحلوة؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:51
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يسيطر جو من الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين، إثر إشكال تطوَّر إلى إطلاق النار وأدّى إلى مقتل المدعو أيمن العراقي، تبعه إقدام عائلته على حرق منزل المتّهم بقتله ليل أول من أمس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وصباح اليوم، حصل إطلاق نار في بعض أحياء المخيم. ووفق معلومات اولية، فإنّ سبب إطلاق النار يعود إلى عدم تسليم المتهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.
 
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