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لبنان

في طرابلس.. مجهولون يسرقون كابلات الكهرباء

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:11
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تعرضت منطقة خان الخياطين في طرابلس لسرقة كابلات الكهرباء للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحلات التجارية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وقد ناشد الاهالي السلطات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الحوادث المتكررة من خلال تعزيز الأمن وملاحقة المتورطين. 
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كما طالب اصحاب المحلات التجارية شركة الكهرباء بالإسراع في إصلاح الأضرار لتخفيف الأعباء عن التجار.
 
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