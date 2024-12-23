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لبنان

مستجدات الوضع الراهن في لبنان والمنطقة بين البيسري والقائمة بأعمال السفارة البريطانية

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:40
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 صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، القائمة بأعمال السفارة البريطانية Victoria Dunne، وعرض معها مستجدات الوضع الراهن في لبنان والمنطقة".
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