مستجدات الوضع الراهن في لبنان والمنطقة بين البيسري والقائمة بأعمال السفارة البريطانية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، القائمة بأعمال السفارة البريطانية Victoria Dunne، وعرض معها مستجدات الوضع الراهن في لبنان والمنطقة".