لمناسبة الاعياد.. هذا ما أعلنته مؤسسة كهرباء لبنان بشأن التغذية

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنه قد تم وضع مجموعة غازية إضافية ونصف مجموعة بخارية في معمل الزهراني على الشبكة الكهربائية، أي إضافة حوالي //200// ميغاواط تقريبًا على إجمالي الإنتاج، ما يسمح في زيادة حوالي ساعتين تغذية إضافيتين، مما سيؤدي بالتالي إلى رفع التغذية اليومية بالتيار الكهربائي من حوالي 4-6 ساعات لغاية حوالي 6-8 ساعات، على أن تستمر هذه الإجراءات خلال فترة الأعياد، ليصار إلى تقييم الوضع في الأسبوعين القادمين ما بين المؤسسة ومجلس إدارتها ومعالي وزير الطاقة والمياه لاتخاذ القرار المناسب في حينه، وذلك بناءً على ضوء إمدادات المحروقات ومعدلات الجباية، وغيرها من العوامل المختلفة.كما وتغتنم مؤسسة كهرباء لبنان هذه الفرصة لتتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة، وتؤكد المؤسسة بأنها ستبقي المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.