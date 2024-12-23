بالصورة.. زحمة سير خانقة في ساحة حلبا

تشهد ساحة حلبا في عكار ازدحام سير خانق أدى إلى توقف شبه كامل للحركة، حسب مندوبة "لبنان24".

وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتنظيم السير لتخفيف الأزمة المتكررة.