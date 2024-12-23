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لبنان

بالصورة.. زحمة سير خانقة في ساحة حلبا

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:35
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تشهد ساحة حلبا في عكار ازدحام سير خانق أدى إلى توقف شبه كامل للحركة، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتنظيم السير لتخفيف الأزمة المتكررة.
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بالصورة..

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