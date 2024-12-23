سرقة سيارة في طرابلس

أقدم مجهولون ظهر اليوم على سرقة سيارة مرسيدس "230 E"، لون رصاصي فاتح، تحمل اللوحة رقم "619256 G"، من منطقة الضم والفرز في طرابلس.

وحسب المعلومات، فإنّ السيارة تعود للمواطن إيهاب محمود كريم، المقيم في منطقة أبي سمراء.