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لبنان

سرقة سيارة في طرابلس

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:54
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أقدم مجهولون ظهر اليوم على سرقة سيارة مرسيدس "230 E"، لون رصاصي فاتح، تحمل اللوحة رقم "619256 G"، من منطقة الضم والفرز في طرابلس.
 
وحسب المعلومات، فإنّ السيارة تعود للمواطن إيهاب محمود كريم، المقيم في منطقة أبي سمراء.
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سيارة

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