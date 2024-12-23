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لبنان

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان والمحافظات لشهر تشرين الثاني 2024

Lebanon 24
23-12-2024 | 05:34
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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2024 ارتفاعا وقدره 2.30 في المئة بالنسبة لشهر تشرين الاول 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن تشرين الثاني 2024 بلغ 15.38 في المة بالنسبة لشهر تشرين الثاني من العام 2023.
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أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الثاني على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية: 
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1.35 في المئة.
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3.04 في المئة.
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2.33 في المئة.
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0.98  في المئة.
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1.40 في المئة.
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0.89 في المئة.
 

يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .
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