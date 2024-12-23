العدو يفجر عددا من المنازل في بلدة الناقورة... والطيران الاستطلاعي يحلّق في الاجواء

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استمر جيش الاحتلال الاسرائيلي باعتداءته على البنى التحتية والمباني والمنازل في بلدة الناقورة والقرى المجاورة حيث اقدم على تفجير عدد من المنازل في بلدة الناقورة تزامن مع تحليق للطيران المروحي والاستطلاعي الاسرائيلي في الاجواء، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".