سفير باكستان بعد لقائه المكاري: ساعدنا لبنان خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة وسنستمر بذلك

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير باكستان سلمان عطار الذي صرح بعد اللقاء: "كان الاجتماع جيد جدا مع وزير الاعلام حيث بحثنا في العلاقات المتبادلة بين البلدين، بناء على الاجتماع الذي جمع الوزير مكاري بوزير الاعلام الباكستاني في اسطنبول.اضاف: "نتطلع لزيارة الوزير مكاري الى باكستان في المستقبل القريب، لاسيما وان البلدين تجمعهما علاقات اخوية ويتفهمان بعضهما البعض، وان باكستان حاولت بكل الوسائل مساعدة لبنان خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة وهي ستستمر بذلك".