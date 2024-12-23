المكاري استقبل سفير تركيا وبحثا في تقوية العلاقات بين البلدين

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير تركيا الجديد مراد لوتم الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء وزير الاعلام حيث دار الحديث حول كيفية تقوية العلاقات المتبادلة بين بلدينا".وأبدى سروره لتعيينه سفيرا في لبنان، مؤكدا انه "سيبذل قصارى جهده في سبيل تحسين تلك العلاقات".