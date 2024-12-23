Advertisement

لبنان

داخل سوريا.. شبان لبنانيون يتعرضون لإطلاق نار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-12-2024 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1296564-638705576157446321.PNG
Doc-P-1296564-638705576157446321.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض 4 شبان لبنانيين لحادثة إطلاق النار في الداخل السوري وذلك على مقربة من معبر المصنع الذي يربط لبنان بسوريا في منطقة البقاع.
 
وعلم "لبنان24" أن مسلحين اعترضوا سيارة الشبان اللبنانيين وأطلقوا النار باتجاههم ما أسفر عن سقوط جريح.
Advertisement
 
وعلى الأثر، جرى نقل المصاب إلى الداخل اللبناني بواسطة سيارة مدنية وقد وُصفت حالته بالحرجة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2024-12-23
12:07 | 2024-12-23
12:04 | 2024-12-23
11:58 | 2024-12-23
11:53 | 2024-12-23
11:50 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24