داخل سوريا.. شبان لبنانيون يتعرضون لإطلاق نار

تعرّض 4 شبان لبنانيين لحادثة إطلاق النار في الداخل السوري وذلك على مقربة من معبر المصنع الذي يربط لبنان بسوريا في منطقة البقاع.

وعلم "لبنان24" أن مسلحين اعترضوا سيارة الشبان اللبنانيين وأطلقوا النار باتجاههم ما أسفر عن سقوط جريح.

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وعلى الأثر، جرى نقل المصاب إلى الداخل اللبناني بواسطة سيارة مدنية وقد وُصفت حالته بالحرجة.