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لبنان

لسكان المناطق الجنوبيّة التاليّة... تحذير جديد من العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
23-12-2024 | 06:30
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حذّر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي عبر منصّة "إكس"، سكان المناطق الجنوبيّة التاليّة، وطلب منهم عدم العودة إلى بلداتهم:
 
"الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنونن بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".
 
 
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