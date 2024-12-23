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لبنان

أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1800 متر... كيف سيكون طقس عيد الميلاد؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 06:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ، فيستقر الطقس تدريجيا مساء ويتحول الى قليل الغيوم.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا مع هطول أمطار، برق ورعد وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء ، فيتقلب الطقس يوم الخميس مع هطول أمطار متفرقة. ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليا فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس ماطر خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و21 في بيروت، وبين 10 و19 في محطة طرابلس، وبين 4 و14 في زحلة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 65 كم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الثلاثاء:  

غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة و تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر فيستقر الطقس تدريجيا مساء، ويتحول الى قليل الغيوم.

الأربعاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والساحلية، والتي تلامس معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا جنوبا.

الخميس:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحيانا بخاصة خلال فترة قبل الظهر ، مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900متر.

-الحرارة على الساحل من 7 الى 12 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كم/س، تشتد لتصل لحدود ال 65 كم/س.

-الانقشاع: سيىء اجمالا بخاصة على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.

-حال البحر: مائج الى هائج يصل ارتفاع الموج أحيانا الى مترين، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,39

-ساعة غروب الشمس: 16,34
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