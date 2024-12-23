المكاري زار سفير قطر وبحثٌ في التطورات

زار وزير الاعلام زياد المكاري سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر السفارة اليوم، حيث جرى البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.

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