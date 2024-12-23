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لبنان
المكاري زار سفير قطر وبحثٌ في التطورات
Lebanon 24
23-12-2024
|
07:22
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زار وزير الاعلام زياد المكاري سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر السفارة اليوم، حيث جرى البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.
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