جنبلاط استقبل عون وأبي رميا: للعمل الجادّ من أجل انتخاب رئيس في جلسة ٩ ك2

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفداً من كتلة "اللقاء التشاوري"، ضم النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا، بحضور عضو كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وبحث جنبلاط مع عون وأبي رميا في آخر المستجدات في الملف الرئاسي، حيث تم التشديد على "ضرورة المشاركة في جلسة التاسع من كانون الثاني والعمل الجادّ كي تكون جلسة مثمرة وتنتج انتخاب رئيس للجمهورية".