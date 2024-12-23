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لبنان

القبيات دانت جريمة قتل ابنها ايلي فارس وناشدت الاجهزة الامنية

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:36
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تنادت مخاتير وفعاليات القبيات السياسية والبلدية الى الاجتماع في دار البلدية، بعد تلقي نبأ وفاة المغدور إيلي عبود فارس، واصدروا بيانا، جاء فيه: "لقد أغلق الشاب ايلي إبن القبيات عينيه قسراً على أيدي الإجرام الملتوية التي مارست القتل كطقس شيطاني، يجسد الكفر المطلق بالانسانية. لقد تلقينا نحن في بلدة القبيات، بكل أسف ولوعة، نبأ مقتل المغدور إيلي عبود فارس على يد عصابة مجرمة، ما شكل صدمة موجعة لاهلنا في القبيات وعكار وكل لبنان، جعلت قلوبنا تنفطر وجعا وحسرة.
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إن المجتمعين، بإسم أهل القبيات جميعا، إذ يدينون ويستنكرون هذه الجريمة المروعة أشد إدانة وإستنكار. كما ويؤيدون وقوفهم إلى جانب أهل الفقيد، بالتعزية والمواساة، يناشدون الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية البحث عن القتلة والقبض عليهم وتسليمهم للقضاء لإنزال العقوبات التي يستحقها هؤلاء المجرمون".
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