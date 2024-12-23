بري تابع الأوضاع العامة مع المفتي قبلان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان حيث جرى عرض للأوضاع العامة واخر المستجدات السياسية.

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