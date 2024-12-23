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لبنان

بري تابع الأوضاع العامة مع المفتي قبلان

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:46
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان حيث جرى عرض للأوضاع العامة واخر المستجدات السياسية.
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