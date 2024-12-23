الحلبي مدد مهلة تسجيل غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي القرار رقم : 1065/م/2024،المتعلق بتحديد تاريخ إنتهاء التسجيل وبداية التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025. وجاء فيه:"إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،بناءً على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 17/10/1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/09/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمي)، المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ 21/11/2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، وحرصا على استكمال تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة للتدريس خلال دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2024/2025، في ظل الظروف الأمنية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على لبنان،بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرر ما يأتي:المادة الأولى: تنتهي أعمال التسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، في مهلة تنتهي بتاريخ 31/1/2025.المادة الثانية: تلتزم إدارات المدارس والثانويات المعنية بشروط القبول التي نصت عليها المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ 21/11/2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، لاسيما تلك المتعلقة بحيازة التلميذ المسجل بطاقة الإقامة الصالحة أو بطاقة التعريف الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.المادة الثالثة: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، يوم الثلاثاء الواقع فيه 07/01/2025.المادة الرابعة: يُبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره".