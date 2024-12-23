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لبنان

الجيش أزال صاروخا من مخلفات العدو في بلدة برج رحال

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:50
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عملت وحدة الهندسة في الجيش عملت على إزالة صاروخ من مخلفات العدو الاسرائيلي في بلدة برج رحال - قضاء صور، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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صاروخا

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العدو

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