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لبنان

بالصور والفيديو... إضاءة برج سيّدة زحلة والبقاع لمناسبة عيديّ الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:56
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للسنة التاسعة والعشرين على التوالي، بادرت شركة كهرباء زحلة بإضاءة برج سيدة زحلة والبقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة 24/24 ساعة بأحدث ما توصل اليه عالم الضوئيات ليشع سلاماً وانفتاحاً على زحلة والبقاع ايماناً منها بضرورة التمسك بالأمل والحب والتسامح في زمن الميلاد رغم الصعوبات التي يمرّ بها لبنان واللبنانيون.
 
 
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