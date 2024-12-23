بالصور والفيديو... إضاءة برج سيّدة زحلة والبقاع لمناسبة عيديّ الميلاد ورأس السنة

للسنة التاسعة والعشرين على التوالي، بادرت شركة كهرباء زحلة بإضاءة برج سيدة زحلة والبقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة 24/24 ساعة بأحدث ما توصل اليه عالم الضوئيات ليشع سلاماً وانفتاحاً على زحلة والبقاع ايماناً منها بضرورة التمسك بالأمل والحب والتسامح في زمن الميلاد رغم الصعوبات التي يمرّ بها لبنان واللبنانيون.

شركة كهرباء زحلة أضاءت برج سيدة زحلة و البقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة pic.twitter.com/1Rix9pMXE4 — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 23, 2024 Advertisement