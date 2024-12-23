بالصور والفيديو... إضاءة برج سيّدة زحلة والبقاع لمناسبة عيديّ الميلاد ورأس السنة

شركة كهرباء زحلة أضاءت برج سيدة زحلة و البقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة pic.twitter.com/1Rix9pMXE4
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 23, 2024
شركة كهرباء زحلة أضاءت برج سيدة زحلة و البقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة pic.twitter.com/1Rix9pMXE4
شركة كهرباء زحلة أضاءت برج سيدة زحلة و البقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة pic.twitter.com/d9bAR2ArGc
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 23, 2024
شركة كهرباء زحلة أضاءت برج سيدة زحلة و البقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة pic.twitter.com/d9bAR2ArGc