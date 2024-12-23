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لبنان

ميناسيان منح نصار وسام الشكر البطريركيّ

Lebanon 24
23-12-2024 | 08:06
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منح صاحب الغبطة روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكلي الطوبى وزير السياحة المهندس وليد نصار وسام الشكر البطريركي.
 
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