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لبنان

حاليّاً... هذا ما يقوم به العدوّ الإسرائيليّ في جنوب لبنان

Lebanon 24
23-12-2024 | 08:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ جرافة إسرائيليّة تقوم بعمليّة تجريف عند الأطراف الشماليّة لبلدة مارون الراس.
 
 
كما أشارت إلى أنّ العدوّ يُطلق النار بشكلٍ متقطعٍ باتّجاه بنت جبيل.
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لبنان

عربي-دولي

مارون الراس

بنت جبيل

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