الأبيض ناقش مع وفد من الصيادلة التعويضات وآلية عودة الصيدليات المهدمة

عقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، اجتماعا مع نقيب الصيادلة السابق غسان الأمين، ووفد من الصيادلة الذين تهدمت صيدلياتهم بشكل كامل جراء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، في حضور رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي. وتناول الاجتماع موضوع التعويضات للصيادلة وآلية عودة الصيدليات المتضررة إلى العمل.

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في مستهل الاجتماع، أثنى الوزير الأبيض على دور الصيادلة وتضحياتهم وتضحيات القطاع الصحي في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، مشددا على "أن إعادة المرافق الصحية المتضررة والمهدمة إلى العمل، بما فيها الصيدليات، تعتبر من أولويات الوزارة.



وأكد الأبيض "أن الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين التعويضات ضمن خطة شاملة لإعادة الإعمار". وأشار إلى "أن وزارة الصحة العامة بدأت عملية مسح أولي لتقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي وسيتم إجراء مسح تفصيلي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما ان البنك الدولي يقوم بدوره بمسحٍ للاضرار.



وأوضح الوزير الأبيض "آلية العودة إلى العمل"، مؤكدا "ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير القانونية المعتمدة".ولفت إلى "أن الوزارة ستصدر قرارا واضحا بهذا الشأن قريبا.



وأكد أن دائرة التفتيش الصيدلي "ستكون متعاونة ومتجاوبة مع جميع الصيادلة المتضررين لضمان عودتهم إلى العمل في أسرع وقت ممكن".



وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى هواجس الصيادلة وأجاب عن جميع أسئلتهم، مشددا على أهمية تسريع الإجراءات لضمان استعادة الصيدليات دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية.