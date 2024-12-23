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لبنان

المجلس الدستوري علق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية الى حين البت به

Lebanon 24
23-12-2024 | 09:09
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علقت الهيئة العامة للمجلس الدستوري التي التأمت في جلسة في مقر المجلس في الحدت، القانون 328 المتعلق بتعليق المهل القضائية والعقدية الى حين البت به.
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