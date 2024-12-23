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لبنان

لقاء تشاوري في مبنى وزارة الزراعة ناقش سبل تعزيز التعاون بين لبنان ومصر

Lebanon 24
23-12-2024 | 09:23
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عقد لقاء تشاوري في مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن، بدعوة من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وحضور أعضاء لجنة الزراعة النيابية ونواب من محافظات البقاع وعكار وبعلبك – الهرمل، بالاضافة الى مدير عام الزراعة لويس لحّود وممثلي النقابات والتعاونيات الزراعية.
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وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان ومصر، بهدف تأمين حاجة الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية، وضمان تصريف الإنتاج اللبناني المحلي وفق رؤية شاملة تخدم المزارعين والاقتصاد الوطني، الحفاظ على الأمن الغذائي اللبناني.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، على "ضرورة احترام الرزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تضارب الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق"، مشددا على "أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يضمن تصدير الإنتاج اللبناني بجودة تنافسية تلبي متطلبات الأسواق الخارجية".

وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية:

- "وضع آليات فعّالة لمراقبة حركة الاستيراد والتصدير بما يتناسب مع حاجة الأسواق.

- تعزيز الدعم للمزارعين اللبنانيين لتحسين الإنتاج وزيادة قدرته التنافسية.

- تكثيف التنسيق مع الجانب المصري لضمان التزام الطرفين بالرزنامة الزراعية المتفق عليها.

- العمل على تسريع تنفيذ خطط التعاون الزراعي المشترك وتذليل العقبات التقنية والإدارية".

وأشاد المشاركون بـ"أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التكامل الزراعي وتقريب المسافات بين الوزارة والمزارع"، مؤكدين "ضرورة استمرار الحوار والتعاون لتحقيق أهداف القطاع الزراعي وتنميته".

 
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