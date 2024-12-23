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لبنان

بالصورة... كتاب من المحافظ عبود الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخليّ

Lebanon 24
23-12-2024 | 09:56
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي، طلب فيه الايعاز لمن يلزم من القطاعات المعنية في شرطة بيروت لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد في شوارع واحياء مدينة بيروت لا سيما في فترة الاعياد المجيدة وخاصة قرب المراكز والمعابد الدينية والاماكن السياحية ونقاط اقامة الاحتفالات العامة وذلك لعدم عرقلة حركة السير وإزعاج المارة. 
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