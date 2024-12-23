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لبنان

رسميّاً... من عيّن "حزب الله" خلفاً لمحمد عفيف؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:16
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أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان "عن تولي الدكتور يوسف الزين مسؤولية العلاقات الإعلامية خلفا لمحمد عفيف وذلك ضمن استكمال المسيرة الإعلامية".
 
 
 
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حزب الله

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