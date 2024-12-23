غارة إسرائيلية على بلدة جنوبية.. سقوط شهداء وجرحى

استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، عدداً من الأشخاص في بلدة الطيبة، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.

وذكرت المعلومات أنّ الغارة حصلت بالقرب من المدرسة الرسمية في الطيبة.