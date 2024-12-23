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لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة جنوبية.. سقوط شهداء وجرحى

Lebanon 24
23-12-2024 | 11:32
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استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، عدداً من الأشخاص في بلدة الطيبة، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.
 
وذكرت المعلومات أنّ الغارة حصلت بالقرب من المدرسة الرسمية في الطيبة.
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