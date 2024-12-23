رسالة من باسيل إلى سوريا.. وهذا ما قاله عن مزارع شبعا

قال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إن حزبه بدأ بدراسة قانون يقضي بالعودة الفورية للاجئين السوريين ومنع دخول أي لاجئ إلى لبنان"، مطالباً "الحكومة بإعادة النازحين الذين انتفت أسباب وجودهم في لبنان".

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وفي تصريح له عقب انتهاء اجتماع الهيئة السياسية في "الوطني الحر" بحضور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، قال باسيل: "كان من المفترض أن تسقط أسباب بقاء النازحين في لبنان بعد سقوط النظام، ونأمل أن ترفع العقوبات وأن تبدأ عمليات الاعمار وحتى أن يذهب اللبنانيون للعمل في سوريا".

وتابع: "نتمنى لسوريا السلام والحرية وأن ينعكس ما يحصل بشكل ايجابي على لبنان، ونرفض أي تعاط خاطئ مع أي مكون لبناني نتيجة ما يحصل في سوريا".

وشدد باسيل على أنَّ "مزارع شبعا لبنانية وحدودنا أمر سيادي لبناني"، وأردف: "نطالب النظام السوري الجديد بالاعتراف بلبنانية المزارع، ولن نقدم الهدايا لنظام جديد بل دورنا أن نحصل على حقوقنا منه".

وأوضح باسيل أن "التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي اشتبك مع الجميع بسبب قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا"، وقال: "نحن من طرح هذه القضية في البيان الوزاري لأول حكومة شاركنا فيها. كذلك، تمَّ تصويرنا أننا وراء سلاح حزب الله ونحن وحدنا من طرح الإستراتيجية الدفاعية".