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لبنان

جلسة استثنائية لكتلة "حزب الله" النيابية.. ماذا قررت؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 11:58
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عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" جلسة استثنائية خصصت للبحث في قضية النازحين اللبنانيين الى الجمهورية العراقية.
 
  
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وجرى، وفق بيان الكتلة، "استعراض مجريات العمل مع الحكومة العراقية والوزارات والإدارات المعنية من جهة والحكومة اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية".
 
وتقرر "تشكيل لجنة للمتابعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خصوصا أن هذا الملف من مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها موضوع النازحين اللبنانيين، بهدف تكليف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة الموضوع بصورة فورية".
 
 
 
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