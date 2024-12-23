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لبنان

بين تركيا وبيروت.. هذا ما حصل مع طائرة ركاب!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2024 | 12:38
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طرأ عطل تقني على طائرة ركاب تركية قادمة من إسطنبول إلى بيروت وذلك خلال تحليقها فوق قبرص، ما دفع بالقبطان إلى الاستدارة والعودة إلى مطار أنطاليا حيث هبط هناك.
 
وذكرت المعلومات أن الطائرة تحمل على متنها العديد من اللبنانيين، موضحة أن الطائرة هبطت بسلام في أنطاليا والعمل جرى على نقل الركاب إلى طائرة أخرى لتأمين رحلتهم إلى بيروت بينما الأهالي انتظروهم هناك منذ ساعات الظهيرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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