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لبنان

كلامٌ منسوب لراغب علامة عن نصرالله يثير ضجّة.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
23-12-2024 | 13:08
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نفى الفنان اللبناني راغب علامة مضمون إتصال هاتفي نُسب إليه ويقول فيه إنه "لبنان ارتاح" من أمين عام حزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.
 
وجاء الاتصال المتداول ضمن مقطع فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأظهر تواصلاً بين علامة والفنان الإماراتي عبدالله بالخير.
 
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال علامة: "يتناول بعض الناشطون حديثاً تلفونياً مصطنعاً بين أحد الأشخاص وبين أحد الفنانين، وعن طريق الذكاء الإصطناعي جرى تقليد صوتي. أنفي هذا الاتصال جملة وتفصيلاً".
 
وذكر علامة أنه "سيتابع الموضوع قضائياً للوصول إلى الجهة فبركت الإتصال". 
 
 
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