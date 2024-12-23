بُشرى من سوريا.. لبناني يعود إلى ذويه بعد اختطافه!

علم "لبنان24" أنه تمّ الإفراج عن المواطن اللبناني حسين الموسوي الذي تم الإعلان قبل أكثر من أسبوع عن اختطافه في سوريا.

وذكرت المعلومات أن الموسوي اتصل بذويه وأبلغهم أنه تم الإفراج عنه وهو في طريقه إلى المنزل.