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لبنان

هل وافق "الثنائي الشيعي" على قائد الجيش للرئاسة؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 14:15
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قالت أوساط سياسية لقناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن هناك ترجيحات بأن تشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم 9 كانون الثاني، على سيناريو مشابه لجلسة انتخاب الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور للرئاسة ولكن مع تبدل الشخصيات ليبرز اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
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إلى ذلك، نقلت "الجديد" عن مصادر نيابية قولها إن ترشيح عون من بعض الأطراف بات مرتبطاً بكيفية تطبيقه اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم سلاح "حزب الله".
 
القناة ذكرت أيضاً أن "الثنائي الشيعي يرفض ضمنياً قائد الجيش لكن اتصالات دولية ومشاورات مستمرة في هذا الإطار".
 
بدورها، قالت مصادر "الوطني الحر" لـ"الجديد" إنّ "التيار يعكف على غربلة أسماء المرشحين، ولا فيتو سوى على فرنجية وقائد الجيش ونعمة افرام".


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