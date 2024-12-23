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لبنان

بالفيديو.. "عصام عبدالله" شاهد على خراب مدينة الخيام!

Lebanon 24
23-12-2024 | 14:27
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بثت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً تحدث عن الجولة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون في القطاع الشرقي لجنوب لبنان وتحديداً في منطقة الخيام.
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وقال التقرير إنّ الدمار في الخيام كان كبيراً، مُظهراً حجم المنازل المتضررة والمباني التي تحولت إلى رُكام.
 
وتحدث التقرير عن مصور وكالة "رويترز" الشهيد عصام عبدالله الذي دُفن في مسقط رأسه الخيام وذلك إبان استشهاده بقصف إسرائيلي طال بلدة علما الشعب في تشرين الأول 2023 وذلك بعد أيام قليلة على بدء الحرب بين لبنان وإسرائيل آنذاك.
 
ويذكر التقرير أن جبانة الخيام تضررت بشكل واضح، فهناك قبور اختفت بينما شاهد الصريح الخاص بعصام لم يكن موجوداً، ما يجعل القلب يبكي حرقة لمشهد يهزّ القلوب والأجساد.
 
 
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