إتفاقية شراكة بين "Rethinking Lebanon" و "IEEE" لتمكين الشباب وتعزيز الإبداع التكنولوجي

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تُكرّس مذكرة التفاهم تحالفًا استراتيجيًا بين المنظمتين، بحيث تجمع بين خبرة IEEE في بناء القدرات والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي مع رؤية "Rethinking Lebanon" لإعادة تشكيل مستقبل البلاد من خلال تمكين الشباب. تهدف الشراكة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والتعليم لإنشاء فرص تعزز القدرة التنافسية للبنان على الصعيد العالمي.



الأهداف الرئيسية للشراكة:



1. مشاركة الشباب وتطوير مهاراتهم: أعلنت IEEE قسم لبنان و"Rethinking Lebanon" عن شراكة رائدة من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في 20 ديسمبر 2024. تمثل هذه الاتفاقية معلمًا هامًا في الجهود المبذولة لتمكين الشباب اللبناني ودفع الإبداع والتعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية.تُكرّس مذكرة التفاهم تحالفًا استراتيجيًا بين المنظمتين، بحيث تجمع بين خبرة IEEE في بناء القدرات والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي مع رؤية "Rethinking Lebanon" لإعادة تشكيل مستقبل البلاد من خلال تمكين الشباب. تهدف الشراكة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والتعليم لإنشاء فرص تعزز القدرة التنافسية للبنان على الصعيد العالمي.1. مشاركة الشباب وتطوير مهاراتهم:

- إطلاق برامج الإرشاد، والمسابقات التكنولوجية، والتعاون لإلهام الجيل القادم من قادة لبنان.



2.أبحاث مشتركة:

- إجراء دراسات في مجال التكنولوجيا ودورها في التنمية الاقتصادية والحوكمة.

- نشر تقارير وتوصيات لدعم التنمية المستدامة.



3. المشاريع والفعاليات المبتكرة:

- تنظيم منتديات ومؤتمرات وورش عمل تركز على الإبداع والتحول الرقمي وإنشاء مدن ذكية.

- تطوير محتوى تعليمي وتقديم رعايات تقنية.



4. تنمية المجتمع:

- تقديم منصات لربط أعضاء IEEE مع صانعي السياسات، ورواد الصناعة، والخبراء العالميين لتعزيز التعاون.



وأعرب الدكتور هادي كنعان، رئيس IEEE قسم لبنان ونائب رئيس ورش العمل في IEEE Industrial Electronics Society (IES) العالمية، عن حماسه حيال هذه الشراكة، قائلاً: "تتماشى هذه الشراكة تمامًا مع مهمتنا في تعزيز التكنولوجيا من أجل الإنسانية.

ومن خلال العمل مع "Rethinking Lebanon"، يمكننا إنشاء برامج مؤثرة تحفز الشباب اللبناني على الإبداع وتساهم في النمو".



وأشار الدكتور جهاد الحكيّم، رئيس "Rethinking Lebanon "، إلى الرؤية المشتركة بين المنظمتين: "نهدف معًا إلى تمكين الشباب، والتوصل إلى تصوّر جديد لتفعيل إمكانيات لبنان، ودفع لبنان للاضطلاع باسهامٍ أكبر على الساحة الدولية. هذه الشراكة خطوة نحو لبنان ألمع إشراقًا".