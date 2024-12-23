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لبنان

هل يزور وفد من تيار "المستقبل" دمشق بعد جنبلاط؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 22:45
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كتبت" الديار": يناقش عضو كتلة تيار "المستقبل" النائب السابق الدكتور محمد الحجار في توقيت زيارة وفد من تيار "المستقبل" إلى سوريا ، فيقول لـ "الديار" انها "أمر سابق لأوانه في الوقت الراهن، وإن كان لا شيء يمنع في المستقبل حصول مثل هذه الزيارات"، متمنياً أن "تنجح القيادة الجديدة بتحقيق الإستقرار للشعب السوري، وبأن تُستوعب كل المكونات والأطياف السورية في النظام الجديد، وأن يكون دور للجميع في الحل السياسي المنشود المستند إلى دستور جديد يطمئن جميع السوريين إلى مستقبل مشرق في بلدهم بعد معاناة طويلة ". 
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ويشير الى ان هناك "إعتبارات لهذه الزيارة، ولا يتوقع "أي مبادرة أو زيارة إلى سوريا في الوقت الحالي من قبل تيار المستقبل". 
وعن طبيعة العلاقات ما بين لبنان وسوريا في ظل القيادة الجديدة، يقول "إننا نريدها علاقة متينة ثابتة ومستقرة تستفيد من الثغرات والسلبيات التي حفلت بها العلاقات مع النظام البائد، ونحن متفائلون بالمواقف التي تصدر عن القيادة الحالية، لما فيها من مؤشرات إيجابية، قد يكون من الممكن البناء عليها لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين". وعن العلاقات اللبنانية – السورية والإتفاقات المشتركة بين البلدين، لا يخفي أن هناك "ضرورة لإعادة النظر
بالعديد من الإتفاقيات الموقعة بين البلدين أيام الوصاية والهيمنة السورية على لبنان، على أن يتم إلغاء كل إتفاقية تمسّ بالسيادة اللبنانية أو لا تصب في المصلحة الوطنية".
 
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