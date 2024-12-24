تحرك الجيش سيستمر

Advertisement

فور سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، كانت خطوة تسلم الجيش لمواقع بعض الفصائل الفلسطينية العسكرية خارج المخيمات، مطمئنة ولافتة ومكمّلا طبيعيا للمشهد الاقليمي.وبحسب مصادر مطلعة فإن خطوات الجيش المرتبطة بسحب سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات سيستمر في مناطق اخرى ليس بالضرورة ان تكون بقاعية، وهذا امر بات محسوما.وترى المصادر ان القرار السياسي موجود والقدرة العسكرية كذلك، والذي يحصل هو ترتيبات من اجل الوصول الى لحظة لا يعود فيها اي وجود لسلاح فلسطيني خارج المخيمات خلال هذه المرحلة.