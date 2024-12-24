"إنماء طرابلس والميناء": ميقاتي رجل العام 2024 بامتياز

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أطلق رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقب "رجل العام 2024" نظراً إلى "الجهود الجبارة التي بذلها لإنقاذ لبنان في أصعب التحديات التي واجهها، لا سيما خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على أراضيه".واعتبر أن "المواقف الشجاعة التي سجلها الرئيس ميقاتي في محطات مفصلية من مصير لبنان، أثبتت أنه رئيس دولة من الطراز الأول، إذ إن الشجاعة التي تحلى بها طوال هذه السنة أنقذت لبنان من مشاكل كبيرة وعديدة، فكان على مستوى التحديات بجدارة".وختم: "لذلك جدير بنا تسمية الرئيس ميقاتي رجل العام 2024 بامتياز، فإنه لمستَحق".