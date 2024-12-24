Advertisement

لبنان

"إنماء طرابلس والميناء": ميقاتي رجل العام 2024 بامتياز

Lebanon 24
24-12-2024 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1296854-638706252501724144.jpg
Doc-P-1296854-638706252501724144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقب "رجل العام 2024" نظراً إلى "الجهود الجبارة التي بذلها لإنقاذ لبنان في أصعب التحديات التي واجهها، لا سيما خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على أراضيه".
Advertisement

 واعتبر أن "المواقف الشجاعة التي سجلها الرئيس ميقاتي في محطات مفصلية من مصير لبنان، أثبتت أنه رئيس دولة من الطراز الأول، إذ إن الشجاعة التي تحلى بها طوال هذه السنة أنقذت لبنان من مشاكل كبيرة وعديدة، فكان على مستوى التحديات بجدارة". 

وختم: "لذلك جدير بنا تسمية الرئيس ميقاتي رجل العام 2024 بامتياز، فإنه لمستَحق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-12-24
07:13 | 2024-12-24
07:11 | 2024-12-24
07:00 | 2024-12-24
06:58 | 2024-12-24
06:50 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24