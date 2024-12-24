أنصار حزب بارز ضائعون "اصلا نحنا من حوران"

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سخر مصدر أمني من التغير اللافت في نظرة أحد الأحزاب البارزة تجاه النازحين السوريين في لبنان.وقال: على سبيل المثال فان أنصار هذا الحزب في إحدى بلدات ساحل المتن قاموا بحملة مضايقة وترهيب على السوريين في السابع من كانون الأول الحالي وأجبروا عددا منهم على الرحيل من البلدة، أما صبيحة الثامن من كانون الأول يوم سقوط النظام السوري ورحيل بشار، فإحتفلوا معا وعقدوا حلقات الدبكة في عدد من أحياء البلدة، كما أن أحد المسؤولين الحزبيين تحدث امام عدد من السوريين قائلا لهم : "أصلاً نحن شعب واحد"، في اشارة ضمنية الى أن أصله وأصل عائلته من مسيحيي حوران ، وتجنسوا لبنانياً في مطلع التسعينيات من ضمن المرسوم الشهير في عهد الرئيس الياس الهراوي.