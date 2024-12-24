20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
24-12-2024
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع اليوم، سعر البنزين 95 اوكتان 10 الاف ليرة و98 أوكتان 11 ألف ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة والغاز 4 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.395.000 ليرة لبنانية
Advertisement
البنزين 98 أوكتان: 1.434.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.311.000 ليرة لبنانية
الغاز: 986.000 ليرة لبنانية
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد حرق شجرة الميلاد في سوريا.. اليكم ما نشرته سيرين عبد النور (صورة)
Lebanon 24
بعد حرق شجرة الميلاد في سوريا.. اليكم ما نشرته سيرين عبد النور (صورة)
12:35 | 2024-12-23
23/12/2024 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة اتصال راغب علامة المثير للجدل.. الفنان عبدالله بالخير يكشف
Lebanon 24
هذه حقيقة اتصال راغب علامة المثير للجدل.. الفنان عبدالله بالخير يكشف
14:32 | 2024-12-23
23/12/2024 02:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ منسوب لراغب علامة عن نصرالله يثير ضجّة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كلامٌ منسوب لراغب علامة عن نصرالله يثير ضجّة.. شاهدوا الفيديو
13:08 | 2024-12-23
23/12/2024 01:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في الضاحية.. والسبب "راغب علامة" (فيديو)
Lebanon 24
بلبلة في الضاحية.. والسبب "راغب علامة" (فيديو)
16:28 | 2024-12-23
23/12/2024 04:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد تحقيقات حادثة "دهس الدراج" في بيروت!
Lebanon 24
هذا جديد تحقيقات حادثة "دهس الدراج" في بيروت!
11:37 | 2024-12-23
23/12/2024 11:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:46 | 2024-12-24
ميقاتي تابع ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السوريّة... وهذا ما أعلنه وزير العدل
07:13 | 2024-12-24
قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
07:11 | 2024-12-24
قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" للركاب يقوده لبنانيّ... وهؤلاء كانوا في داخله (صورة)
07:00 | 2024-12-24
الأمن العام اعلن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين عن صفة ضباط إختصاصيين
06:58 | 2024-12-24
الجيش وزع حصصا غذائية على العائدين في الجنوب
06:50 | 2024-12-24
اسطفان: نرجو أن يحمل هذا العيد بداية لولادة لبنان جديد
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
24/12/2024 14:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
24/12/2024 14:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
24/12/2024 14:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24