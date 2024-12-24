تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين 95 اوكتان 10 الاف ليرة و98 أوكتان 11 ألف ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة والغاز 4 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.395.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.434.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.311.000 ليرة لبنانيةالغاز: 986.000 ليرة لبنانية