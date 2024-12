مستشفى الرسول الاعظم يحصل على الجائزة الماسية لسلامة المرضى

Advertisement

أعلن مستشفى "الرسول الأعظم" في بيان، أنه "بالرغم من كل الصعاب والتضحيات التي قدمها القطاع الصحي في لبنان، وفي واقع يظهر مدى متانة هذا القطاع وقدرته على مواجهة التحديات، وفي انجاز جديد يعكس التزامه بمعاييرالجودة العالمية وسلامة المرضى، حصل المستشفى على الجائزة الماسية Diamond champion ضمن المبادرة الذهبية الخامسة لسلامة المرضى 5ThGold initiative Certificate Patient Safety Champion والتي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية والتي اعلن عن نتائجها في مدينة ابو ظبي".تهدف المبادرة الى "تكريم المستشفيات المتميزة في تطبيق معايير سلامة المرضى، حيث شارك في المسابقة 214 مستشفى من مختلف الدول العربية، وتأهل مستشفى الرسول الاعظم الى المرحلة النهائية مع 45 مستشفى عربيا".وأشار البيان الى أن "المستشفى تميّز في محور المستشفيات الاكثر اماناً للمرضى (The Safest Hospital For Patients) والذي يمنح للمستشفيات التي تحقق اعلى معايير لسلامة المرضى حيث قدم المستشفى عرضا تفصيليا لانجازاته ضمن الابعاد السبعة المحددة من قبل الاتحاد وهي:- الابلاغ عن الحوادث والمضاعفات والتغذية الراجعة(Adverse reactions reporting and feedback loop)- نظام الابلاغ عن مؤشرات الاداء الرئيسية للسلامة (Safety KPIs reporting system)- عمليات الاجراءات الوقائية (Preventive Action Process)- عملية ادارة المخاطر (Risk Management Process)- برامج التدريب (Training programs)- برامج البناء (Construction programs)- متابعة اللجان الطبية (Medical Committees Follow up)ولفت الى أنه "في المرحلة النهائية ، قدم المستشفى ملخصا عن رؤيته المستقبلية التي تركز على سلامة ومحورية المريض كأولوية استراتيجية، ما اهله لنيل المستوى الماسي (Diamond champion) في تصنيف شمل اربع مستويات Platinum, Diamond, Silver,Gold".واعتبر أن "هذا الانجاز يعكس مدى اصرار مستشفى الرسول الاعظم على تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة، ومبنية على الادلة والبراهين، ويؤكد التزامه تحقيق اعلى معايير الجودة والسلامة، والذي هو نتاج عمل مضني وجهد كبير من قبل اطباء وموظفي المستشفى الكفوئين والمتفانين في خدمة المرضى".وأشار الى أنه "تقديرا للتضحيات المبذولة، نهدي هذا الانجاز الى شهداء القطاع الصحي والاسعافي في لبنان والذين سقطوا خلال العدوان الاخير على لبنان، ونحيي قوة وثبات العاملين في هذا القطاع في مختلف المخاطر والاحوال".