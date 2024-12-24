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لبنان

عباس ابراهيم هنأ بالميلاد: عسى أن يرفع الله عنا ظلمات هذا الليل

Lebanon 24
24-12-2024 | 02:40
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كتب اللواء عباس ابراهيم عبر حساباته على مواقع التواصل الاحتماعي، معايدا بالميلاد المجيد: "‎إنه الميلاد، منه نستلهم معاني السلام والنور والمحبة. نتوجه منه إلى الله عسى أن يرفع عنا ظلمات هذا الليل الذي طالت عتمته. للبنانيين جميعا والمسيحيين خصوصا، أعيادًا مجيدة بولادة المخلص".
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