عباس ابراهيم هنأ بالميلاد: عسى أن يرفع الله عنا ظلمات هذا الليل

كتب اللواء عباس ابراهيم عبر حساباته على مواقع التواصل الاحتماعي، معايدا بالميلاد المجيد: "‎إنه الميلاد، منه نستلهم معاني السلام والنور والمحبة. نتوجه منه إلى الله عسى أن يرفع عنا ظلمات هذا الليل الذي طالت عتمته. للبنانيين جميعا والمسيحيين خصوصا، أعيادًا مجيدة بولادة المخلص".



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