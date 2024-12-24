رشقات نارية إسرائيلية باتجاه مدينة بنت جبيل

أفادت مندوبة "لبنان24"، بأن الرشقات النارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي من موقع تمركزه في بلدة مارون الراس، لم تتوقف باتجاه مدينة بنت جبيل منذ ساعات الليل حتى صباح اليوم الثلاثاء.

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