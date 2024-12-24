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لبنان

رشقات نارية إسرائيلية باتجاه مدينة بنت جبيل

Lebanon 24
24-12-2024 | 02:55
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أفادت مندوبة "لبنان24"، بأن الرشقات النارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي من موقع تمركزه في بلدة مارون الراس، لم تتوقف باتجاه مدينة بنت جبيل منذ ساعات الليل حتى صباح اليوم الثلاثاء.
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