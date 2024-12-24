14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مساران لإنتخاب الرئيس.. التأجيل محتمل
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
24-12-2024
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يحسم مصير جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني المقبل، اذ ان كل القوى السياسية لا تزال تدرس خياراتها، وبإستثناء التبني الشكلي المستمر من قوى الثامن من اذار والثنائي الشيعي لترشيح رئيس تيار المردة، لا يوجد اي تبني رسمي لاي مرشح من اي فريق سياسي، وعليه فإن الايام المقبلة ستكون كفيلة في اظهار المسار الذي ستتخذه الجلسة النيابية وما اذا كانت ستشهد انتخاب رئيس جديد ام ان التأجيل سيكون سيّد الموقف في ظل استمرار التطورات السياسية والميدانية في المنطقة وامكانية انعكاسها بشكل حاسم على الواقع الداخلي اللبناني.
Advertisement
تقول مصادر مطلعة أن العيار الاول للوصول الى انتخاب رئيس في الجلسة المقبلة هو تراجع الولايات المتحدة الاميركية وتحديداً الادارة المنتخبة الجديدة عن رغبتها بأن تحصل الانتخابات الرئاسية في لبنان بعد دخول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض، وهذا الامر يجب ان يترجم من خلال تواصل مباشر من بعض اركان الادارة الجديدة مع القوى السياسية اللبنانية لاعطاء ايحاء مستجد يشجع على حصول انتخابات رئاسية في الجلسة المقبلة، وما دام هكذا تواصل لم يحصل فستبقى بعض القوى الداخلية قادرة على المناورة وتسعى الى تأجيل الحسم في الاستحقاق الرئاسي، وعليه تصبح الرغبة الاميركية عاملا حاسما في تحديد نتيجة الجلسة.
وترى المصادر ان المعيار الثاني قد يكون التطورات الاقليمية، ففي حال قررت الحكومة الاسرائيلية توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران فإن المنطقة ككل ستدخل في مسار من الفوضى العسكرية وقد لا يكون لبنان جزءًا منها، وهذا يعني حتماً أن الاستحقاق الرئاسي سيصبح تفصيلاً لان قوى اساسية مثل "حزب الله" لن تكون متفرغة للوضع الداخلي، ولان قوى اخرى مثل القوات اللبنانية ستتجه الى تأجيل الاستحقاق من اجل تحسين وضعها السياسي وشروطها التفاوضية، وفي كل الاحوال، ينقل كثر عن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع انه يتوقع ان يتحسن الواقع الاقليمي اكثر فأكثر لمصلحة فريقه السياسي وهذا ما قد يكون مبنياً على احتمال توجيه اسرائيل او اميركا ضربة عسكرية ضدّ ايران.
وتشير المصادر الى أن المعيار الثالث هو توافق دول الخماسية على اسم مشترك ودعمه رئاسياً، اذ انه وحتى اللحظة لا يوجد اي اتفاق بين هذه الدول على شخصية واحدة بل على العكس، هناك اكثر من مرشح تدعمه الدول المعنية، وهذا قد يؤدي الى خلاف فعلي وتقاسم نفوذ في الداخل اللبناني يؤدي الى عدم تأمين اكثرية نيابية لأي مرشح مما يفرض بدوره تأجيل جلسة الانتخاب الى موعد يحدد لاحقا، لذا قد يكون الكباش الدولي والاقليمي على اسم الرئيس محصوراً في الدول المتحالفة وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة الاميركية وقطر.
وترى المصادر أن القراءة العامة في لبنان توحي لمعظم الاطراف ان احتمالات تأجيل جلسة الانتخاب مرتفعة مقارنة بإحتمالات الوصول الى انتخاب رئيس جديد، لكن في ظل المتغيرات السريعة يراهن البعض على احد امرين قد يؤديا الى خروج الدخان الابيض من مجلس النواب، الاول استغلال القوى الداخلية انشغال القوى الاقليمية والدولية والثانية قرار اميركي حاسم بالاسراع بإنتخاب رئيس جديد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
Lebanon 24
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
08:45 | 2024-12-24
24/12/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
08:57 | 2024-12-24
24/12/2024 08:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة الإتّصال المزعوم مع فنان خليجيّ.. جيهان علامة تُدافع عن زوجها راغب وهذا ما قالته
Lebanon 24
بعد حادثة الإتّصال المزعوم مع فنان خليجيّ.. جيهان علامة تُدافع عن زوجها راغب وهذا ما قالته
07:31 | 2024-12-24
24/12/2024 07:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" للركاب يقوده لبنانيّ... وهؤلاء كانوا في داخله (صورة)
Lebanon 24
قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" للركاب يقوده لبنانيّ... وهؤلاء كانوا في داخله (صورة)
07:11 | 2024-12-24
24/12/2024 07:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟
Lebanon 24
الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟
06:13 | 2024-12-24
24/12/2024 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
10:05 | 2024-12-24
ميقاتي: لوقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية
15:39 | 2024-12-24
دولة خليجية مستعدة لإعادة الإعمار في لبنان.. إليكم هذه المعلومة
14:25 | 2024-12-24
المطران عون: عسى ان يكون العيد هذا العام مغايراً عن السنوات الماضية
14:15 | 2024-12-24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:13 | 2024-12-24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة سقوط المبنى في طرابلس
14:02 | 2024-12-24
بالصور.. حريق دمّر محطة بنزين في البقاع
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
24/12/2024 23:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
24/12/2024 23:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
24/12/2024 23:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24