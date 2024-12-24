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لبنان

جوقة جامعة الروح القدس تحيي حفلة الميلاد بمزيج موسيقي مميّز

Lebanon 24
24-12-2024 | 04:25
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أحيت جوقة جامعة الروح القدس – الكسليك حفلة عيد الميلاد بعنوان "ولادة إيقاع، من أجل رحلة تحوّل"، بقيادة الأب ميلاد طربيه، بحضور شخصيات دينية ودبلوماسية وأكاديمية. قدمت الجوقة باقة من الترانيم المارونية والسريانية من ألحان الأبوين يوسف الأشقر وميلاد طربيه، والملحنين الجدد، بالإضافة إلى روائع موسيقى الكلاسيكيات الغربية الخاصة بعيد الميلاد. وقد تميز الحفل بالانسجام بين الأعضاء وأدى إلى أجواء مليئة بالتأمل والرجاء.
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وفي كلمته، أشاد رئيس الجامعة الأب طلال هاشم بتميز الجوقة التي تعكس هوية الجامعة ورسالتها في العطاء والتميز، كما أثنى على قيادة الأب ميلاد طربيه ودوره في نشر الثقافة الموسيقية.

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