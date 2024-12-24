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لبنان

"التيار": تعليق العمل بالقانون 328

Lebanon 24
24-12-2024 | 05:20
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أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه على "إكس" أنه "تم تعليق العمل بالقانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، وذلك بعد أن قدم تكتل "لبنان القوي" طعناً به أمام المجلس الدستوري الأسبوع الفائت".
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