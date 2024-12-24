طقس الميلاد مستقر... هذا ما يخبّئه لكم!

Advertisement

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادراة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل. تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا جنوبا، فيتحول الطقس ليلا إلى غائم جزئيا.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس شتوي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم، حيث يستقر تدريجيا وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اعتبارا من يوم الأربعاء. يعود تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب إيطاليا اعتبارا من صباح يوم الخميس، حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى طقس ماطر مع تساقط للثلوج على المرتفعات حتى بداية الأسبوع المقبل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، بين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4 و 14 في زحلة .-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجيا مساء فيتحول إلى قليل الغيوم.الأربعاء:صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل. تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا جنوبا، فيتحول الطقس ليلا إلى غائم جزئيا.الخميس:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة بخاصة خلال قبل الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.الجمعة:غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة وتشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.-الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 50 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل وسيىء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب، ويسوء خلال فترة غزارة الأمطار، على ان يتحول الى جيد اعتبارا من المساء.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 21 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,41-ساعة غروب الشمس: 16,35