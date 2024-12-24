بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وهنأ بالميلاد: لمقاربة قضايانا وعلاقاتنا بروحية ميلادية

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وأجواء الزيارة التي قام بها يوم أمس الرئيس ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون للمنطقة الحدودية الجنوبية.كما وضع ميقاتي رئيس المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا وجمهورية مصر العربية.ولمناسبة عيد الميلاد المجيد، توجه بري بالتهنئة الى اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، وقال: "قبل ميلاده كان الزمن ليلا وبعده صار فجرا... والحياة حزنا وبعده صارت فرحا.من الإنجيل: "بشرى أن لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب"، وفي القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم : "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ". صدق الله العظيم .