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لبنان

بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وهنأ بالميلاد: لمقاربة قضايانا وعلاقاتنا بروحية ميلادية

Lebanon 24
24-12-2024 | 05:42
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وأجواء الزيارة التي قام بها يوم أمس الرئيس ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون للمنطقة الحدودية الجنوبية.
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كما وضع ميقاتي رئيس المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا وجمهورية مصر العربية.

ولمناسبة عيد الميلاد المجيد، توجه بري بالتهنئة الى اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، وقال: "قبل ميلاده كان الزمن ليلا وبعده صار فجرا... والحياة حزنا وبعده صارت فرحا.
 
من الإنجيل: "بشرى أن لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب"، وفي القران الكريم  بسم الله الرحمن الرحيم : "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ". صدق الله العظيم .
وأضاف رئيس المجلس: "عشية الميلاد المجيد مدعوون جميعا الى مقاربة كافة قضايانا المتصلة بكل مناح حياتنا وسلوكنا وعلاقاتنا الإنسانية والسياسية والإجتماعية بروحية ميلادية، تراحما ومحبة وتواضعا وتسامحا ومصالحة ومصارحة، فلا ميلاد من دون محبة وعطاء وتضحية وتواصلا لا ينقطع من أجل الإنسان ومن أجل لبنان ، حينها نستحق الميلاد ونعيشه رسالة وأملا وخلاصا ورجاء".
 

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